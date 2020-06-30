شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المباعة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم طرح تعديل بعد القرارات الخاصة بالضرائب على الخدمات والشراء عن طريق الإنترنت، مشيرا إلي أنها ستكون مماثلة لضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المواطن خلال شراء منتج من محل تجاري، ولذلك تم وضع التعديلات التي تضمن تحصيل الضريبة على خدمات الإنترنت وسيتم مناقشتها في مجلس النواب في شهر يوليو من أجل الموافقة عليه والبدء في تنفيذه.

وعن الكمامات والمطالبة برفع ضريبة القيمة المضافة عليها، أشار معيط خلال حواره مع الاعلامي وائل الإبراشي إلى أن هذا الأمر يتم دراسته حتى يتم اتخاذ القرار المناسب فيه.

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وكشف معيط عن الظروف التي كانت تمر بها مصر خلال الفترة من 2011 حتى 30 يونيو ومنها أن مصر كانت في وقت من الأوقات بلا أنبوبة بوتاجاز، وأيضا عدم وجود علاج من فيروس سي، وعدم تمويل كافي لشراء القمح وغيرها من المشكلات التي مرت علي مصر، قائلا : تم إنقاذ مصر من طريق لا يعلمه إلا الله.

وكان معيط أكد الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية خلال موازنة العام المالي المقبل ومنها على سبيل المثال تخفيض في ضريبة كسب العمل بقيمة 5 مليارجنيه، وعلاوة إضافية للموظفين تصل إلى 375 جنيها شهريا، وانتهاء مشكلة العلاوات الخمسة بـ35 مليار جنيه وزيادة في المعاشات وصلت إلى 31 مليار، زيادة نسبة بدلات المخاطر للأطباء بنسبة 85٪، بالإضافة إلى 60٪ زيادة في حد الإعفاء الضريبي.