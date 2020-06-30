شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: صندوق النقد وافق على منح مصر 8 مليارات دولار لجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 8 مليار دولار وذلك خلال أزمة كورونا، موضحا أن هذا القرض لم يمنحه الصندوق لأى دولة ولكن يتم المنح بناءا على مدى الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد هذه الدولة، ورؤية الصندوق مدى قدرة الدولة على النمو الاقتصادي، مشيرا إلي أن هذا القرض بفوائد لا تزيد عن 1.5 ٪.

وأكد معيط خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الصندوق يضع في أولوياته برامج الحماية الاجتماعية، موضحا الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية خلال موازنة العام المالي المقبل ومنها على سبيل المثال تخفيض في ضريبة كسب العمل بقيمة 5 مليارجنيه، وعلاوة إضافية للموظفين تصل إلى 375 جنيها شهريا، وانتهاء مشكلة العلاوات الخمسة بـ35 مليار جنيه وزيادة في المعاشات وصلت إلى 31 مليار، زيادة نسبة بدلات المخاطر للأطباء بنسبة 85٪، بالإضافة إلى 60٪ زيادة في حد الإعفاء الضريبي.

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وأشار معيط إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحويل مؤشرات الموازنة العامة من العجز إلي مؤشرات الفائض، وذلك خلال عامين نجحت الدولة تحقيق فائض خلال العام الماضي، وذلك بفائض بلغ 104 مليار جنيه فى حين كان العجز 37 مليار جنيها، موضحا أن هذا الفائض ساهم في تمكين الدولة بتخصيص 100 مليار جنيها للحد من مخاطر أزمة كورونا، مضيفا أن ما تحقق من توفير احتياطي نقدي وصل إلى 45 مليار دولار قبل الجائحة،. وأيضا ساهم برنامج الإصلاح في توفير مشروعات للكهرباء بقيمة 650 مليار جنيها.