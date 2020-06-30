شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض في ظل ارتفاع الدولار وأسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعدد من أسواق الأسشهم حول العالم مع تجاهل أزمة فيروس "كورونا".



ورغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في عدد من الدول واضطرار البعض لإعادة قيود الإغلاق ووقف إجراءات إعادة فتح الاقتصادات، إلا أن الأسواق تجاهلت ذلك وتحولت إلى الصعود.

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وأظهرت بيانات جامعة "جون هوبكينز" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم إلى أكثر من عشرة ملايين حالة في حين توفي ما يقرب من 501 ألف شخص بسبب الفيروس التاجي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% إلى 17.98 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر في الجلسة عند 18.15 دولار في حين سجل أقل سعر عند 17.825 دولار.