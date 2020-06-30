شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للجنيه الإسترليني قبيل مفاوضات مرتقبة حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو إيجابي في ظل الترقب بين المستثمرين لمحادثات هامة بشأن "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وأبدى مسؤولون ومفاوضون في الاتحاد الأوروبي تفاؤلا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يعيد تشكيل العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة عقب تنفيذ الأخيرة لـ"بريكست".



مع ذلك، كشف كبير المفاوضين في بريطانيا المسؤول عن ملف "بريكست" عن أن هناك تعنتا من جانب بروكسل وهو ما يعرقل مسار المفاوضات ويحرز تقدما بطيئا للغاية.

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وسوف تصدر هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني عن الربع السنوي الأول وسط توقعات بتسجيل انكماش بنسبة 2%.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة فيروس "كورونا" حول العالم وزيادة القلق من موجة ثانية من الإصابات بالمرض في مختلف الدول.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:47 بتوقيت جرينتش عند 1.2301، وسجل أعلى سعر عند 1.2303 وأقل سعر عند 1.2292.