شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات على استقرار إيجابي مع الإقبال على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو إيجابي في ظل ضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



يأتي ذلك في الوقت الذذي ارتفع فيه عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم إلى أكثر من عشرة ملايين حالة في حين توفي ما يقرب من 501 ألف شخص بسبب الفيروس التاجي.



وتتسابق العديد من الشركات في صناعة الأدوية والمراكز الطبية والبحثية من أجل تطوير لقاح وعلاج لفيروس "كورونا".

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وارتفع عدد الإصابات في بعض الدول مما اضطرها لتقييد إجراءات إعادة فتح الاقتصادات خشية الموجة الثانية التي تحدث عنها علماء وخبراء في الجائحة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بأقل من 0.1% إلى 1781.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1790.4 دولار وأقل سعر عند 1776.5 دولار.