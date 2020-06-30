الاقتصاد

الدولار يرتفع قليلاً مع ترقب أحداث هامة هذا الأسبوع

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الدولار يرتفع قليلاً مع ترقب أحداث هامة هذا الأسبوع

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل تجاهل المستثمرين لعدد الإصابات بفيروس "" وترقب أحداث هامة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.


وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" بأن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم قد تجاوز عشرة ملايين حالة كما توفي ما يقرب من 501 ألف شخص متأثرين بالمرض.

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ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمعرفة ما دار من مناقشات بين أعضاء البنك المركزي بشأن السياسة النقدية في ظل أزمة فيروس "كورونا".


وعلاوة على ذلك، سوف تصدر بيانات سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو/حزيران الجاري وسط توقعات بإضافة ثلاثة ملايين وظيفة، وهو عدد شهري غير مسبوق.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.

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