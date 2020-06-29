شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مليار و838 مليون دولار صادرات مصر الوطنية فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن الصادرات الوطنية بلغت نحو مليار و838 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 2 مليار و715 مليون دولار في شهر أبريل من عام 2019.

وتشمل الصادرات الوطنية، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من صادرات الوقود وبلغت 189 مليون و780 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 630 مليون و73 ألف دولار في أبريل من عام 2019، يليها صادرات القطن الخام وبلغت قيمتها 3 ملايين و489 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 19 مليون و622 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019.

Advertisements

وبلغت قيمة صادرات المواد الخام نحو 220 مليون و817 ألف دولار أبريل الماضي، مقابل 222 مليون و410 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، ثم السلع نصف المصنعة وبلغت صادراتها 631 مليون و868 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 584 مليون و302 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019.

أما السلع تامة الصنع فقد سجلت صادراتها 792 مليون و969 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل مليار و257 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، فيما لم تصدر مصر طاقة كهربائية في أبريل الماضي، مقابل صادرات بقيمة مليون و793 ألف دولار.

وتراجع عجز الميزان التجاري بنسـبـة 45٪ في أبريل الماضي، حيث بلغ 2.36 مليــار دولار، مقابل 4.28 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق.