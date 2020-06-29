شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من قفزة لأسهم بوينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت المؤشرات الرئيسية فى بورصة وول ستريت، على ارتفاع اليوم الاثنين ويتجه المؤشر ستاندرد اند بورز500 لتسجيل أكبر مكاسبه الفصلية من حيث النسبة المئوية منذ عام 1998 وسط آمال بين المستثمرون فى تعاف اقتصادى تسانده إجراءات تحفيزية، بينما أعطت قفزة فى أسهم بوينج دفعة للمؤشر داو جونز الصناعي.

وصعدت أسهم شركة صناعة الطائرات أكثر من 13 بالمئة بعد أن أقلعت طائرة 737 ماكس من مطار فى منطقة سياتل فى اليوم الأول من اختبارات للقيادة تمثل لحظة فارقة فى أسوأ أزمة شهدتها بوينج على الإطلاق والتى تفاقمت بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 فى ركود صناعة الطيران والطلب على الطائرات.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول مرتفعا 579.50 نقطة، أو 2.32 بالمئة، إلى 25595.05 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسى 44.19 نقطة، أو 1.47 بالمئة، ليغلق عند 3053.24 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 116.93 نقطة، أو 1.2 بالمئة، إلى 9874.15 نقطة.