شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط الاقتصادى فى الأرجنتين يهوى 26.4% فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الإحصاء الرسمية، اليوم الاثنين، إن النشاط الاقتصادى فى الأرجنتين هوى بنسبة 26.4 بالمئة فى أبريل، وهو أول شهر كامل بعد أن فرض البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية إجراءات للعزل العام لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا الهبوط الشهرى أسوأ من انخفاض بنسبة 21 فى المئة توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.
ومددت الأرجنتين، التى فرضت إجراءات للعزل العام من العشرين من مارس ، الحجر الصحى فى العاصمة بوينس أيرس ومحيطها بعد زيادة حادة فى حالات الإصابة بكوفيد-19، المرض التنفسى الذى يسببه الفيروس.
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