2 مليار و284 مليون جنيه إجمالى الضرائب المحصلة بجمارك بورسعيد مايو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و284 مليون جنيه إجمالى الضرائب المحصلة بجمارك بورسعيد مايو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحرصاً من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.
أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة يسرى رجب عن مشمول 5499 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر مايو 2020 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها)
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد حوالى 362 مليون و420 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و922 مليون و205 ألف جنيه.
كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال نفس الفترة عدد 714 بيان جمركي صادر تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون و991 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 10 مليون و52 ألف جنيه.
وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو 2020 حوالي 2 مليار و284 مليون و625 ألف جنيه
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