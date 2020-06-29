شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و284 مليون جنيه إجمالى الضرائب المحصلة بجمارك بورسعيد مايو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحرصاً من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة يسرى رجب عن مشمول 5499 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر مايو 2020 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها)

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد حوالى 362 مليون و420 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و922 مليون و205 ألف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال نفس الفترة عدد 714 بيان جمركي صادر تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون و991 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 10 مليون و52 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو 2020 حوالي 2 مليار و284 مليون و625 ألف جنيه