شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاقتصاد: البرازيل تخسر أكثر من 331 ألف وظيفة فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاقتصاد البرازيلية، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد البرازيلى خسر 331901 وظيفة رسمية فى مايو، وهو ثانى شهر من خسائر قوية فى الوظائف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لكنه أقل من نصف الرقم القياسى لخسائر الوظائف البالغ 860503 والمسجل فى أبريل .

وأضافت الوزارة، أن هذا يرفع العدد الإجمالى لصافى خسائر الوظائف الرسمية فى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية فى الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 1.14 مليون.