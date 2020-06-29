شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم السنوى فى الجزائر يرتفع إلى 1.9% فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوى فى الجزائر ارتفع إلى 1.9 بالمئة فى مايو من 1.8 بالمئة فى الأشهر الثلاثة السابقة بسبب زيادات فى أسعار بعض المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.0 بالمئة فى مايو ، وفقا للديوان الوطنى للاحصائيات.

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وارتفعت أسعار البيض 6.2 بالمئة، بينما تراجعت أسعار الخضروات والأحذية 0.1 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

ويحاول البلد العربى الواقع فى شمال أفريقيا، خفض فاتورة الواردات السلعية لكبح الإنفاق بعد هبوط فى إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسى لميزانية الدولة.