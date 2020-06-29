شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنهى جلسة متقلبة على ارتفاع بعد قفزة فى وول ستريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت سوق الأسهم الأوروبية، جلسة متقلبة على ارتفاع اليوم الاثنين، بدعم من مكاسب قوية فى بورصة وول ستريت وصعود أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد بيانات مشجعة أثارت آمالا بتعاف اقتصادى أسرع.

وبعدما تذبذب بين الصعود والهبوط فى نطاق ضيق، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.4 بالمئة فى حين صعد مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.9 بالمئة.

وجاءت أسهم البنوك، فى مقدمة الرابحين وقفز مؤشرها 3.2 بالمئة بعد بيانات أظهرت مزيدا من الانتعاش للمعنويات الاقتصادية فى أرجاء المنطقة فى يونيو.

ولقيت المعنويات دعما أيضا من بداية قوية فى بورصة وول ستريت وسط أحاديث عن مزيد من الإجراءات التحفيزية ساعدت المستثمرين على النظر إلى ما وراء قفزة فى الخسائر البشرية حول العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

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وإلى جانب البنوك، قادت أسهم قطاعات أخرى حساسة للنمو، مثل شركات النفط والغاز والشركات الصناعية ومصنعى السيارات، المكاسب فى أوروبا.

وجاءت أسهم وايركارد الألمانية، التى تعصف بها فضيحة، فى مقدمة الرابحين بقفزة بلغت 154.5 بالمئة فى أعقاب خسائر بحوالى 170 فى المئة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد تقارير بأن وورلدلاين الفرنسية لأنظمة الدفع ومستثمرين آخرين من القطاع الخاص مهتمون بشراء أجزاء من الشركة.

ومن بين الخاسرين فى جلسة اليوم، جاءت أسهم الشركات المنتجات الاستهلاكية مع هبوط يونيلفر ودانون ونستله فى نطاق من 0.1 بالمئة إلى 2.6 بالمئة.