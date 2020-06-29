شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مليون دولار تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجعا ملحوظا في الواردات المصرية من الهواتف المحمولة، وذلك بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 64 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 137 مليونا و961 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 73 مليون دولار.

وبلغ إجمالى الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة إجمالا خلال شهر مارس نحو 359 مليونا و901 ألف دولار، مقابل 491 مليونا و697 ألف دولار فى شهر مارس من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 131 مليونا و796 ألف دولار، وساهم تراجع الواردات المصرية من الهواتف المحمولة في هذا التراجع، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، بالإضافة إلى واردات سيارات التي تراجعت إلى 169 مليون دولار، مقابل 186 مليون دولار.

وفي المقابل تشير بيانات واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة إلى وجود تراجعا أيضا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات منها مليار و16 مليون دولار، مقابل مليار و301 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 285 مليونا و223 ألف دولار.

وسجلت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، حيث بلغت الواردات 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.