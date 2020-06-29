شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليهاجم مستوى 38.50 ويتداول فوق حاجز 39.00 الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن اختراق 40.41 سيضيف مزيد من التأكيد على مواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو مناطق 43.05 مبدئياً.

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