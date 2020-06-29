شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور السعودية تستهدف استثمار 10 مليار دولار العام الحال رغم كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية، إنه يتوقع أن تحقق الشركة هدفها لاستثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الحالي.

مشيراً إلى أن تأثير جائحة فيروس كورونا على مشروعات الشركة التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25% ضعيف جداً، وذلك وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وصرح بادماناثان بأن الشركة تظل ملتزمة بطرح عام أولي مزمع لأسهمها لكن التنفيذ مرهون بالوقت المناسب وظروف السوق.

وقال إن أكوا باور، التي كانت تريد إدراج أسهمها في البورصة السعودية قبل عامين، مازالت حريصة على طرح أسهمها.

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وتابع أن الشركة استطاعت "تخطي أثر كوفيد-19 بنجاح" بفضل خدمات المياه والكهرباء الحيوية التي تقدمها في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية قد صرح في وقت سابق بأن الشركة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

ووقعت شركة أكوا باور السعودية، في يناير الماضي، ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع وزارة الطاقة في أوزبكستان، تصل قيمتها الاستثمارية إلى 2.5 مليار دولار بهدف رفع كفاءة منظومة توليد الطاقة الكهربائية وتطوير الخبرات التقنية.

وأعلنت "أكوا باور" عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.