شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقترب مجددا من حاجز 40 دولارا للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط انتعاش في أسواق المخاطرة مع تجاهل المستثمرين لارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" وصعود الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية.



وأظهرت بيانات نقلتها "رويترز" عن إحدى الشركات البحثية أن "أوبك" خفضت إنتاجها النفطي في يونيو/حزيران الجاري التزاما باتفاق خفض الإنتاج بالتعاون مع المنتجين المستقلين.



وذكرت الوكالة بأن هناك زيادة في الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج خلال الشهر الجاري مقارنة بمايو/أيار وسط توقعات بأن يتلقى السوق دعما من هذا الأمر.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 39.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.7 دولار وأقل سعر عند 37.5 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.8% إلى 41.87 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.9 دولار وأقل سعر عند 40.04 دولار.