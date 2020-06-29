زعيم قبلي ليبي يقول إنتاج النفط سيُستأنف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - واجهة مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس

أشار زعيم قبلي في منطقة ليبية منتجة للنفط يوم الاثنين إلى أن قبائل هناك أنهت وقفا لإنتاج وتصدير الخام، قائلا ”فتحنا النفط“، وسلمت السلطة إلى قوات متمركزة في شرق البلاد للتفاوض بشأن استئناف الإنتاج.

لكن بعض الزعماء القبليين الآخرين في المنطقة لم يشاركوا في إصدار البيان الذي جاء بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن محادثات دولية جارية بشأن استئناف الإنتاج.