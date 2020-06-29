أشار زعيم قبلي في منطقة ليبية منتجة للنفط يوم الاثنين إلى أن قبائل هناك أنهت وقفا لإنتاج وتصدير الخام، قائلا ”فتحنا النفط“، وسلمت السلطة إلى قوات متمركزة في شرق البلاد للتفاوض بشأن استئناف الإنتاج.
لكن بعض الزعماء القبليين الآخرين في المنطقة لم يشاركوا في إصدار البيان الذي جاء بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن محادثات دولية جارية بشأن استئناف الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم قبلي ليبي يقول إنتاج النفط سيُستأنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.