شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح أبو معطي السنوية 19% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 18.8% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.2 مليون ريال في العان المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلية إلى 20.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 24.1 مليون ريال خلال العام السابق.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار وإغلاق بعض معارض الجملة والتجزئة من تاريخ 16 مارس 2020، بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة فى قطاع التجزئة، كما انخفضت الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض ايراد التأجير.

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وتراجعت المبيعات إلى 297.1 مليون ريال، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 316.9 مليون ريال خلال العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.8 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 6.2 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 30 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار بالإضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة فى قطاع التجزئة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 11 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُابل صافي أرباح بلغ 13.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من 2018.