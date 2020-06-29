شكرا لقرائتكم خبر عن مسك توقع عقد تمويل مع وزارة المالية بقيمة 50 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن توقيع عقد تمويل مع وزارة المالية، بقيمة 50 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مدة التمويل 270 يوماً، علماً بأن الهدف من التمويل هو تمويل رأس المال العامل.
وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي التنازل عن جميع مستحقات العقود التي سيتم تمويلها عن طريق اتفاقية التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 10.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الهوامش الربحية خلال الربع الحالي.
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