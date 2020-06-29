شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي عقب بيانات الإسكان القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات أظهرت تعافي سوق الإسكان في البلاد بشكل قوي خلال الشهر الماضي من تداعيات فيروس "كورونا".



وكشفت البيانات الحكومية عن أن مؤشر تصاريح البناء في كندا قفز بنسبة 20.2% خلال مايو/أيار الماضي من ارتفاع بنسبة 10.3% في أبريل/نيسان.



وتتزامن هذه البيانات مع إجراءات الحكومة الكندية لإعادة فتح الاقتصاد وعودة الأنشطة التجارية والاجتماعية والترفيهية بشكل جزئي بعد أشهر من الإغلاق بسبب "كورونا".

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وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في الأسبوع الماضي توقعاته بانكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9% في العام الجاري بعد تقديرات أطلقها في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% خلال 2020.



على صعيد آخر، لا يزال القلق يتسيد الأسواق حول إمكانية تعرض العالم لموجة ثانية من فيروس "كورونا" طالما لم يكتشف علاج أو لقاح فعال للوقاية من المرض بعد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7313، وسجل أعلى سعر عند 0.7328 وأقل سعر عند 0.7296.