شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية المعلقة بأكبر وتيرة شهرية على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الراطبة الوطنية للوسطاء العقاريين ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة مسجلة تعافيا قويا خلال مايو/أيار الماضي.



وبموجب هذه البيانات، يرى محللون أن الأسوأ بالنسبة للعديد من القطاعات الاقتصادية الأمريكية قد انتهى بالفعل، ومن بين تلك القطاعات الإسكان.



وأظهرت بيانات ارتفاع المؤشر بنسبة 44.3% خلال مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري على الإطلاق.