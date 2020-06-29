أمازون تدفع 500 مليون دولار مكافآت لموظفيها بالخطوط الأمامية

قالت أمازون دوت كوم يوم الاثنين إنها ستدفع 500 مليون دولار في مكافآت لمرة واحدة لموظفيها في الخطوط الأمامية وشركائها الذين يعملون أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأضافت أمازون في منشور على مدونتها أن الموظفين والشركاء الذين يعملون في شركة التجارة الإلكترونية حتى يونيو حزيران سيحصلون على مكافآت تتراوح من 150 دولارا إلى 3000 دولار.
ويواجه أكبر بائع تجزئة على الإنترنت في العالم، والذي يسلم حوالي عشرة مليارات من المنتجات سنويا، تمحيصا شديدا من أعضاء في الكونجرس الأمريكي ونقابات عمالية أمريكية حول ما إذا كان يفعل ما يكفي لحماية موظفيه من جائحة كوفيد-19.
وفي وقت سابق يوم الاثنين، قرر العمال في ستة مواقع لأمازون في ألمانيا الإضراب احتجاجا على إجراءات السلامة بعد أن أثبتت الفحوص إصابة بعض العاملين في المراكز اللوجيستية بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته نقابة (فيردي) العمالية يوم الأحد.
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