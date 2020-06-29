شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 29-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الإثنين 29 -6-2020، ومن بينها إعلان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تعميم تجربة زراعة القطن قصير التيلة على مساحة 50 ألف فدان، حال نجاح التجربة في شرق العوينات، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى، ومنها.

وزير قطاع الأعمال: زراعة القطن قصير التيلة على مساحة 50 ألف فدان حال نجاح التجربة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تعميم تجربة زراعة القطن قصير التيلة على مساحة 50 ألف فدان، حال نجاح التجربة في شرق العوينات، داعياً رجال الأعمال إلى الدخول في شراكة لزراعة محاصيل شتوية بجانب القطن، وهي زراعة صيفية، والذي يشرف على زراعته وإنتاجه خبراء من الخارج، كما دعا رجال الأعمال للاستثمار في مشروع آخر على مساحة 25 ألف فدان بتوشكى، لإنشاء مزرعة لتوفر الألبان للسوق المصري.

بزيادة بلغت 2 مليار دولار.. هذا ما حققته مشروعات "المناطق الحرة" مع نهاية يونيو 2020

عملت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة الماضية على تنفيذ أكبر خطة لتطوير وإحلال وتجديد المرافق وشبكات البنية التحتية بالمناطق الحرة العامة منذ إنشائها.

ويوجد حاليًا في مصر 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات كالطرق والكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكات المياه والتليفونات.

توماس فريدمان: سياسة ترامب غير مستقرة فى الشرق الأوسط

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أكد الكاتب الصحفى الأمريكي توماس لوران فريدمان، إن السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق على سبيل المثال بأزمة السد بين مصر وإثيوبيا والأزمات فى ليبيا وسوريا غير مستقرة وهذا أمر غير طبيعى ويحتاج لإعادة بناء السياسة وفقا لاعتبارات الأمن القومى الأمريكي.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 833 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 586.345 مليار جنيه.

إنفوجراف.. إرشادات جهاز حماية المستهلك بشأن سياسة "الإعفاء الكلى"

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ انفوجراف يوضح مجموعة من الإرشادات بشأن سياسة الإعفاء الكلي الواردة في المادة (26) من قانون حماية المنافسة، والمعروفة دوليًا باسم Leniency Policy والتي تهدف إلى تشجيع الأشخاص للتعاون من الجهاز للكشف عن الاتفاقات الأفقية الضارة بالمنافسة.

هيئة البريد تعلن صرف المعاشات للمستحقين بدءا من الأربعاء المقبل

تبدأ الهيئة القومية للبريد، عمليات صرف المعاشات بدأ من الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 بجميع مراكز الخدمات البريدية وبطاقات الصرف الآلي، ويتم تقسيم صرف المعاشات على أيام مختلفة وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي، وتمتلك هيئة البريد أكبر شبكة فروع في مصر تصل إلى 4000 مكتب بجميع محافظات مصر.