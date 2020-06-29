شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يهبط أمام الدولار واليورو وسط شكوك بشأن تمويل خطة انفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الجنيه الاسترلينى، اليوم الاثنين، أمام الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى، مع تحويل المستثمرين تركيزهم إلى كيف ستدبر الحكومة البريطانية أموالا لبرنامج ضخم للبنية التحتية، ويتعرض الاسترلينى أيضا لضغوط من شكوك بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستتوصل إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبى فى أعقاب خروجها من التكتل.

وبعد صعوده فى وقت سابق اليوم، عندما قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه سيضاعف خططا لزيادة الاستثمار العام فى البنية التحتية، هبط الاسترلينى 0.53 بالمئة إلى 1.2266 دولار بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

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وأمام اليورو، تراجعت العملة البريطانية 0.75 بالمئة إلى 91.61 بنس وهو أقل من المستويات التى شهدتها يوم الجمعة عندما لامست أدنى مستوى أمام العملة الأوروبية منذ السادس والعشرين من مارس.