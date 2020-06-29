شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء للجلسة الرابعة على التوالي..وهبوط 29 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.83% خاسراً 75.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9052.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 287.4 مليون سهم بقيمة 414.7 مليون ريال عبر تنفيذ 7580 صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 4 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.99%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.

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وفى سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين، عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث، الذي تلى بتأجيلها نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، والمقرر عقده بتاريخ 26 يوليو 2020، الساعة 4:30 عصراً ، وتناقش الجمعية مقترح تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وعليه، تقرر تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 01 يوليو 2020 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الشركة الرئيسي.