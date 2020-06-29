شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل عجزا قياسيا فى الميزانية فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة البرازيلية، اليوم الاثنين، إن حكومة البرازيل سجلت عجزا قياسيا فى الميزانية الشهر الماضي، مضيفة أن التوقعات الرسمية للدين العام والعجز للسنة الحالية سيجرى رفعها لتعكس الأضرار الشديدة التى لحقت بالمالية العامة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وسجلت الحكومة عجزا أوليا فى الميزانية، مع استبعاد مدفوعات الفائدة، بلغ 126.6 مليار ريال (23.3 مليار دولار) فى مايو وهو مستوى قياسى شهري، ومرتفع قليلا عن المتوسط البالغ 125.9 مليار ريال الذى توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

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وقالت الخزانة، إن إجمالى عجز الميزانية فى الأشهر الخمسة الأولى من العام وصل إلى 222.5 مليار ريال مقارنة مع عجز بلغ 17.5 مليار ريال فى الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت، أن صافى الدين العام هذا العام من المنتظر أن يرتفع فوق 65 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى فى حين سيرتفع مجمل الدين فوق 95 من الناتج الاجمالي.