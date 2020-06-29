شكرا لقرائتكم خبر عن توماس فريدمان: سياسة ترامب غير مستقرة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى الأمريكي توماس لوران فريدمان ، إن السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط ،خاصة ما يتعلق على سبيل المثال بأزمة السد بين مصر وإثيوبيا والأزمات فى ليبيا وسوريا غير مستقرة وهذا أمر غير طبيعى ويحتاج لإعادة بناء السياسة وفقا لاعتبارات الأمن القومى الأمريكي.

جاء ذلك خلال لقاء مع أعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل وردا على سؤال خلال الوبينار أوضح أن العالم سيتغير فى حالة عدم ايجاد مصل مضاد للفيروس ، فمن المهم التوصل إلى مصل مضاد للفيروس فى أقرب وقت وأن يكون مناسبا ،ويتم توزيعه على مختلف الدول بما يمكنها من مواجهة المرض الذى أثر على أمريكا بشكل كبير خلال 3اشهر فقط من انتقاله من وهان حيث أثر على سلاسل الامداد وغيرها من مناحى الحياه وسيكون الأمر خطيرا والاقتصاد منهارا .

أوضح توماس فريديان ، انه فى حالة فوز بايدن برئاسة أمريكا قطعا ستتغير هذه السياسة ، وستكون واضحة وعادية على مختلف القضايا ومنها القضية الفلسطينية وإسرائيل .

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كما تطرق توماس فريديمان للسياسة الخاصة بالمملكة العربية السعودية فى المنطقة خاصة فى الازمة السورية وكذلك العلقات بين تركيا وبين دول المنطقة حيث يعتبرها البعض عدوا نظرا لسياساتها الخارجية .

أوضح : " قلبى منفطر على ما يحدث فى لبنان نظرا لوجود أصدقاء عديدين لي فيها "

كما تطرق توم فريمان لموضوع مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني على يد القوات الأمريكية ،ومدى تأثير ذلك على المنطقة سواء إيران أو سوريا ولبنان وحتى فى اليمن