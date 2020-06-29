شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 833 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 586.345 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 10750 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1705 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 12500 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4115 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة.
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