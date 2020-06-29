شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب البريد إجازة رسمية الخميس المقبل بمناسبة ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، أن مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية اجازة رسمية الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وذلك بدلا من الثلاثاء الموافق 30 يونيو وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن تمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص، ولا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، المعاهد، الجامعات، تستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

كانت الهيئة القومية للبريد قد قررت استمرار منع العاملة الحاملة أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 6 سنوات وأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور اعتباراً من 1 يوليو حتى 16 يوليو المقبل أو لحين صدور تعليمات أخرى.

وشمل القرار المصابون بالأمراض الآتية (الأورام-أمراض القلب-أمراض الصدر-أمراض الكبد-أمراض الكلى) على سبيل الحصر.

Advertisements

وقالت الهيئة في منشور إداري حصلت عليه الخليج 365، يتولى رؤساء المحاور/ رؤساء القطاعات وضع خطة عمل لتناوب العاملين فيما بينهم على ألا تقل أيام العمل الأسبوعية عن 3 أيام لكل عامل للقيام بمهام وظائفهم بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه بمواقع الهيئة المختلفة، ويستثنى من التناوب العاملين بكل من محور الحركة والتوزيع-مراكز الخدمات ومكاتب البريد-مناطق التوزيع).

وأضافت الهيئة أن العامل المخالط لمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعتبر منقطعاً عن العمل.

كما قررت الهيئة استمرار حظر إيفاد أي من العاملين بالهيئة للتدريب أو لحضور ورش عمل (سواء داخل البلاد أو خارجها) لحين إشعار آخر، بالإضافة إلى اعتماد عدم تشغيل مصايف الهيئة للموسم الصيفي للعام الحالي 2020.

وقالت الهيئة إن للعامل العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، وقررت استمرار إيقاف العمل بنظام التوقيع الإلكتروني (ببصمة الإصبع) مع الإلتزام بالمواعيد المقررة للعمل والتوقيع بدفتر الحضور والانصراف والتحركات، وناشدت جميع العاملين الالتزام بما ورد بكل دقة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسئولية التأديبية.