شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الكورى: كورونا سيسرع حركة الاتجاه الهبوطى لمعدل النمو المحتمل بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع البنك المركزى الكورى الجنوبى، اليوم الاثنين، أن يسرع فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حركة الاتجاه الهبوطى لمعدل النمو المحتمل لاقتصاد كوريا الجنوبية، وأوضح بنك كوريا، فى تقرير أن فيروس كورونا المستجد، من شأنه أن يحدث تغييرا فى الهيكل الاقتصادى مثل العمل والتجارة والصناعة، فضلا عن عرقلة ضخ عوامل رأس المال والعمل، مما يؤدى إلى تسريع حركة الاتجاه الهبوطى لمعدل النمو المحتمل.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أشار إلى أن زيادة الإنتاجية الناتجة عن التوسع فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستسهم فى إبطاء وتيرة انخفاض معدل النمو المحتمل.

وقال، إنه على المديين المتوسط والبعيد، من المرجح تفاقم حالة عدم المساواة فى توزيع الدخل بسبب تأخر انتعاش حركة التوظيف للفئات الضعيفة مثل أصحاب التعليم المنخفض.

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وذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، سيؤدى أيضا إلى تغيرات فى البيئة الاقتصادية، مثل القضاء على العولمة والاقتصاد الرقمى والاقتصاد منخفض الكربون.

وأكد، على أنه مع الحاجة المتزايدة للأسر والشركات لتوسيع الأنشطة دون اتصال مباشر بين الناس ، من المرجح أن يتسارع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، فى حين قد يتم أيضا تعزيز التحرك نحو القضاء على العولمة، إلى جانب تعزيزالحمائية التجارية.

وقال، إنه بعد التغلب على أزمة كورونا، ستولى الدول اهتماما كبيرا بالتغير المناخي، الأمر الذى سيجعلها تتخذ الإجراءات المشددة للتحويل إلى الاقتصاد منخفض الكربون.