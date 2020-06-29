شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع الآبار الشاطئية بقرية باسوس بالقناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لمحافظة القليوبية والسادة ممثلي نادي روتاري مصر مشروع إنشاء الآبار الشاطئية بمحطة مياه باسوس المرشحة بطاقة انتاجية تبلغ 45ل/ ث بتكنولوجيا (RPF) الترشيح الشاطئ بتكلفة تقديرية حوالي مليون ونصف جنيه ومساهمة من نادي روتاري مصر بمبلغ 800 ألف جنيه وتحمل الشركة باقي التكلفة، لسد احتياجات نقص المياه التي تعاني منه قرية باسوس والتي يبلغ عدد سكانها 75 ألف نسمة فضلا عن عدد. المصانع والورش الموجودة بالقرية والتي تقدر بحوالي 50 ألف عامل تقريبا.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، أن الشركة قامت بتلبية مطالب اهالي قرية باسوس باحلال وتجديد شبكة المياه بالقرية والتي اصبحت لا تتناسب مع الكثافة السكانية بالقرية والتوسعات العمرانية والمصانع والورش الموجوده بها، حيث بلغت التكلفة التقديرية لاحلال وتجديد شبكات المياه بالقرية حوالي 5 مليون جنيه تقريبا باجمالي اطوال شبكات 10 كم تقريبا وبأقطار مختلفة تستوعب الكثافة السكانية بالقرية وبالتزامن مع مشروع الآبار الشاطئية.

وأعرب رئيس شركة مياه القليوبية عن شديد تقديره لدور نوادي الروتاري بمصر وبخاصة التعاون المثمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وتنفيذ عددا من المشروعات بمدن القناطر الخيرية وقليوب ومدينة الخصوص متمنيا مزيدا من الدعم خلال الفترة القادمة.

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