شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال لـ"رجال الأعمال": تعلمنا الدرس ولن نبيع أى شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عدة فرص لرجال الأعمال للدخول في شراكة استثمارية مع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً الحكومة تعلمت من التجارب السابقة، ولن تطرح أي شركات للبيع حتى لا يقوم المستثمر بشرائها وتصفيتها وبيع الأصول، ولكن سندخل في شراكات مع رجال الأعمال للتطوير وتحقيق المصلحة المشتركة.

وحدد "توفيق"، خلال اجتماع نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، عصر اليوم الاثنين، أبرز الفرص الاستثمارية وهي المشاركة في استغلال خطوط الإنتاج أو إنشاء خطوط إنتاج بالمجمع الصناعي المزمع إنشائه لصناعة النسيج والملابس، كما طرح توفيق على رجال الأعمال تسجيل أي مقصد سياحي على منصة إلكترونية للمقاصد السياحية غير التقليدية في مصر جار إنشائها تحت مسمى "طوف وشوف"؛ وذلك من أجل التسويق والحجز الإلكتروني للمقاصد السياحية والخدمات المكملة لها، من عروض فنية ووسائل انتقال ومزارات سياحية ومطاعم وغيرها، بالطرق التكنولوجية الحديثة، تشجيعاً لسياحة اليوم الواحد للمصريين والمقيمين من الأجانب، وترويجاً للمزارات غير التقليدية في مصر.

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وأضاف "توفيق"، كما هناك فرص لشركات القطاع الخاص للاستفادة من مشروع "جسور" للخدمات اللوجيستية، والذي ستنطلق خدماته خلال الربع الأول من العام المقبل بعد هيكلة الإدارة التنفيذية للشركة، وسيقدم المشروع خدمات النقل والشحن والتسويق لمنتجات الشركة، منوها إلى أنه تمت دعوة اتحادات الصناعة والغرف التجارية لدعوة أعضائها الراغبين في المشاركة والاستفادة من المشروع، وهناك أيضاً فرص بقطاع النقل سواء في إدارة شركات النقل، كما سنطرح أتوبيسين يعملان بالغاز كتجربة مبدئية لخدمة السوق المصري، وندعو الشركات للتعاون.

وحول فرص الاستثمار العقاري بشركات قطاع الأعمال، رد "توفيق"، إن هناك فرص لن تتكرر بمساحات أراضي تتراوح بين 50 إلى 100 ألف متر بمدن ريفية تحولت رخصتها من صناعي إلى سكني وخدمي متعدد، ويمكن للشركات استغلال تلك الأراضي في إنشاء "كومباوند"، وستصبح هذه الكومباوندات "بونبوني" للمستثمرين لأن المصريين اعتادوا تفضيل استمرار الإقامة بنفس مقر ميلادهم، مشيرا إلى أن هناك قطع أرض كبيرة في حلوان جاهزة للتطوير السكني.