شكرا لقرائتكم خبر عن توماس فريدمان: 3 نماذج عالمية للتعامل مع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى الأمريكي توماس لوران فريدمان، إن واحدا من أهم التحديات التى نواجهها بسبب كوفيد 19 هو طبيعة العالم، وما حدث فيها من تغيير فالطبيعة هى من نعتمد عليها فى الحياه، موضحا أنه لابد من بحث 4 تساؤلات حول الجائحة والتعامل معها بشريا وكيمايئيا وفيزيائيا وحيويا.

وجاء ذلك خلال لقاء مع أعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل .

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أوضح توماس فريدمان أن الطبيعة كم كانت رحيمة بنا بالرغم من الجائحة، نظرا لما تعرضت له بسبب تغيرات المناخ وأضرارها الكبيرة، مشيرا إلى أهمية وضع استراتيجية للتعامل مع الازمة فى مختلف دول العالم بما يعنى الحفاظ أولا على الحياه وثانيا الحفاظ على الوظائف بشكل مستدام.

وأشار إلى أن هناك 3 نماذج للتعامل مع الأزمة، منها تعامل دول الصين والمانيا ونيوزيلاندا وغيرها من غلق تام لمناطق الوباء والاقتصاد، لافتا إلى أن النموذج الثانى هو نموذج السويد، والتى استمرت بشكلها الطبيعى ولم تغلق الاقتصاد مع اتخاذ إجراءات التباعد، والنموذج الثالث هو نموذج الولايات المتحدة الأمريكية وما فعلته من تعامل جزئى مع الموقف ومع تطورات الفيروس.

وأشار فريدمان إلى أن العالم لن يعود كما كان قبل الجائحة مطلقا وهناك تأثير على العولمة بالفعل جراء الفيروس.