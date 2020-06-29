شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المنزلية تحذر منتسبيها من عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت شعبة الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أعضائها ومنتسبيها بضرورة اتبعاء الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الشعبة في بيان أنه الجميع بدأ العودة للعمل حتي يستطيعوا تدبير متطلبات الحياة المختلفة وحتي لا ينهار الاقتصاد القومي، مشيرة إلي أنه يجب في الوقت نفسه الحفاظ علي صحة المواطن المصري الذي هو اساس اي نهضة.

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وطالبت الشعبة بضرورة ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالمحلات والشركات والمولات والاسواق، ومراعاة مسافة التباعد الإجتماعي بين العمال او الموظفين، وضرورة توفير كمامة لأي زبون أو عميل يدخل المحل أو الشركة أو المول وضروري التأكيد عليها جدا، وغسيل وتعقيم ارضية المحلات بالماء والكلور من 2مره إلي 3 مرات يوميا

كما طالبت الشعبة أيضا منتسبيها بتطهير الأرفف والبضائع المعروضة دوما وباستمرار، والمحافظة علي غسيل الأيدي بالماء والصابون لجميع العاملين والموظفين بالمحل أو الشركة، وكذلك الحفاظ علي النظافة الشخصية والتطهير والتعقيم لأفراد الشركة.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اعتمد 7 ملايين جنيه تضاف إلى الميزانية المخصصة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة لرعاية التجار وأسرهم، ليصبح إجمالي المخصص للمشروع 10ملايين جنيه بعد أن كان 3 ملايين جنيه.