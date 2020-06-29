شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تعلن صرف المعاشات للمستحقين بدءا من الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للبريد، عمليات صرف المعاشات بدأ من الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 بجميع مراكز الخدمات البريدية وبطاقات الصرف الآلي، ويتم تقسيم صرف المعاشات على أيام مختلفة وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي، وتمتلك هيئة البريد أكبر شبكة فروع في مصر تصل إلى 4000 مكتب بجميع محافظات مصر.

وحول ما إذا كانت سيتم صرف المعاشات لمنافذ إضافية لعدد من المدارس، أوضح مسؤول بالهيئة لليوم السابع، أن هذا الأمر يتم بالتنسيق بين مسؤولي مكاتب البريد والإدارات التعليمية والوحدة المحلية التي يتبع لها مكتب بريد إذا ما أراد منافذ إضافية بالمدارس لصرف المعاشات ومنع التكدس.

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ويحصل العاملين بالهيئة على اجازة رسمية الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وذلك بدلا من الثلاثاء الموافق 30 يونيو وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن تمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص، ولا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، المعاهد، الجامعات، تستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.