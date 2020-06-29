شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يهبط بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة الاثنين، بنسبة 0.07% خاسراً 5.21 نقطة ليغلق عند مستوى 7287.41 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.68% خاسراً 467.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7758.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 326.5 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاعي الإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية بنسبة 1.46%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.38%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.57%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.04%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.87%.

Advertisements

وقفز 121 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 9.20%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 6.92%، فيما تراجع 58 سهماً على رأسها سهم "الأهلي" بنسبة 4.48%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 3.15%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 469.9 مليون ريال سعودي.

وفى سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (8,495,075,000) ريـال، على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 يونيو.