شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإتصالات: تدريب 2000 شخص من 12 دولة أفريقيا من ذوي القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب أكثر من 2000 شخص من ذوي القدرات الخاصة في من 12 دولة أفريقية، عبر الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة، والتي تم إنشائها وفقًا لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب، لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب متحدي الاعاقة في العالم العربي وأفريقيا وتأهيلهم.

يأتي ذلك وفقا لتقرير حصلت عليه الخليج 365، بشأن مبادرات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف بناء الانسان المصري وتحقيق التحول الرقمي.

ووفقا للتقرير فقد قامت الوزارة أيضًا بدعم 810 مدرسة من مدارس الطلاب ذوي الإعاقة والدمج بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة، كذلك تدريب 30 ألف معلم على استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجيا المساعدة لخدمة 60 ألف طالب.

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وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات أهمية بالغة لذوي الإعاقة من حيث مبدأ الاختيار والفرص، فهي تمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم وقد أدركت الوزارة كيف يمكن أن تحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثورة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذا اتخذت خطوات ملموسة تجاه تحسين نوعية حياتهم من خلال مساعدتهم على الاستقلال وتمكينهم.

وفي عام 2012، أطلقت الوزارة مبادرة وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تركز المبادرة على دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع المصري من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي تطوير قدراتهم.

وتهدف وزارة الاتصالات إلى توفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير والتواصل الشخصي وإبداء الرأي وكذلك توفير معلومات سهلة المنال بشأن التكنولوجيات المساعدة.

تسعى وزارة الاتصالات إلى توفير المعلومات لذوي الإعاقة بأساليب سهلة ميسرة من خلال تدشين بوابة تمكين كبوابة رسمية للوزارة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وهي بوابة عالية الإتاحة، تمكنهم من متابعة الأنشطة المختلفة، والتسجيل في المنح التدريبية ومختلف البرامج التي تقدمها الوزارة.