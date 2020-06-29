شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بفعل آمال التحفيز الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، على ارتفاع اليوم الاثنين، عقب تراجعات الأسبوع الماضى إذ وازن المستثمرون بين الآمال حيال مزيد من التحفيز الاقتصادى، وتحسن البيانات وبين تجدد ارتفاع حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 136.90 نقطة بما يعادل 0.55 بالمئة ليصل إلى 25152.45 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.54 نقطة أو 0.32 بالمئة مسجلا 3018.59 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14.50 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 3771.72 نقطة.
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