شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد الربيع ينفى شغور منصب أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى السفير محمد الربيع الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ما تردد عن شغور منصب الأمين العام للمجلس وعقد إجتماع قريب لشغل هذا المنصب مشيراً إلى أن ما تم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة. وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنه يمارس عمله بشكل طبيعي معبراً عن أسفه لتداول مثل هذه المعلومات .

كانت إدارة الشئون القانونية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أوضحت انه تم اتخاذ قراربتمديد فترة عمل السفير الربيع كأمين عام للمجلس لمدة عامين موضحة ان هذا القرار نفذ من تاريخ صدوره .

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