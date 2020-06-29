شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة أبوظبى يتراجع بنسبة 0.68%.. ورأس المال يخسر 3 مليارات درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.68% خاسراً 29.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4275.328 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 484.49 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 23.6 مليون سهم، بقيمة 8.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 1267 صفقة.

وهبط ببورصة أبوظبي قطاعات العقار والطاقة بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.04%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.02%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

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وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 14.58%، ثم سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 14.37%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.29%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم القدرة القابضة بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.65%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 2.31%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 43.8 مليون درهم.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% خاسراً 3.90 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.570 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.1 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال عبر تنفيذ 437 صفقة لعدد 46 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 7 أسهم على رأسها "مسقط للتمويل" بنسبة 7.82%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 3.57%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.13%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "الوطنية للتأمين الحياة والعام" بنسبة 5.63%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 4.21%.