مصر إيطاليا العقارية تتعاون مع اتصالات مصر لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا خدمات الاتصالات فى "كايرو بيزنس بارك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حازم متولي: "الاتفاقية تتماشى مع خطة الشركة كونها مشغل رقمى متكامل لفتح افاق جديدة فى مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية"محمد هانى العسال: "نسعى من خلال تلك الشراكة إلى تقديم مجمع إدارى رقمى متكامل والاستجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة وتوفير متطلبات السوق العقارى المصرى على أفضل المعايير العالمية فى مشروع كايرو بيزنس بارك."

فى إطار تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الذكية المختلفة فى المشروعات العقارية، أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن تعاونها مع شركة اتصالات مصر، لتطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة والحلول الذكية فى الاتصالات والإنترنت تعمل على توفير وتسهيل الاتصال داخل مشروع كايرو بيزنس بارك، أول مجمع إدارى متكامل، فى القاهرة الجديدة.

تنص الاتفاقية على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة والحلول الذكية التى تهدف إلى تحويل المشروع إلى مجمع ادارى رقمى متكامل لتسهيل تعاملات الاتصال وهو ما جاء فى إطار حرص شركة اتصالات مصر على تقديم تجربة اتصال مميزة بسرعات فائقة وجودة غير مسبوقة. تتمثل تلك الخدمات فى تزويد جميع الوحدات بخدمات الأنترنت وخدمات الهاتف الثابت "الصوتية والرقمية" التقليدية والمتطورة والتى تشمل خدمات الربط الشبكى الافتراضى المحلى والدولى VPN وIVPN ما يضمن حماية المعلومات ذلك بالإضافة إلى مركز البيانات، والحوسبة السحابية.

وفى هذا الإطار علق المهندس حازم متولى – الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر قائلًا: "نحتفل اليوم بإبرام اتفاقية مع واحدة من كبرى شركات التطوير العقارى والذى جاء متوافقا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى فيما يخص التطوير العقارى، حيث تسعى شركة اتصالات مصر لفتح افاق جديدة فى مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية. مضيفا أن التعاون جاء مؤكدا على استراتيجية الشركة لتفعيل نموذج المشغل الرقمى المتكامل اعتمادا على بنيتها التحتية التى تعتبر الأفضل فى السوق المصرية. الأمر الذى يعكس حرص الشركة على نقل التجارب العالمية الناجحة للسوق المصرى لتلبية احتياجات مختلف العملاء من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التى تمتلكها."

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ومن جانبه، قال المهندس محمد هانى العسال – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية قائلا: "نفخر بالتعاون مع شركة اتصالات مصر لتكون المزود الرئيسى لجميع الخدمات التكنولوجية داخل مشروع كايرو بيزنس بارك، ونسعى من خلال تلك الشراكة إلى تقديم مجمع إدارى رقمى متكامل والاستجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة وتوفير متطلبات السوق العقارى المصرى على أفضل المعايير العالمية. كما نحرص فى مشروع كايرو بيزنس بارك على توفير أكبر قدر من المرافق والخدمات التى تتناسب وتساعد على خلق بيئة عمل تحفز الإنتاجية ونمو الأعمال باستثمارات تصل إلى 1,5 مليار جنيه مصرى فى 42 مبنى إدارى على مساحة 18 فدان"ا

والجدير بالذكر أن مشروع كايرو بيزنس بارك، فى القاهرة الجديد، يضم فندق هيلتون جاردن أن المخصص لإدارة الأعمال، والذى يحتوى على 130 غرفة تشمل غرف لاستقبال الاجتماعات. كما يتضمن المشروع منطقة سنترال بارك والتى تطل على بحيرة كبيرة، كما يتضمن المشروع مختلف أنظمة الحماية والمراقبة المركزية، وأنظمة بوابات الدخول الآلية، ذلك بالإضافة إلى واحد من أكبر مواقف السيارات المستقلة تحت الأرض فى المشاريع الإدارية.

جدير بالذكر أن اتصالات مصر توفر العديد من الخدمات الرقمية والدعم الفنى داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تتمثل فى إنشاء مراكز الإدارة والتحكم فضلا عن تحويل خدمات تلك المدن إلى خدمات مميكنة وذكية. هذا إلى جانب تقديم حلول وأفكار مبتكرة للجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص.

عن شركة مصر إيطاليا العقارية

مصر إيطاليا العقارية هى إحدى شركات التطوير العقارى التى تصدرت السوق المصرى على مدار السنوات الأخيرة، حيث اشتهرت بتطوير أهم المشروعات السكنية والتجارية والساحلية والفندقية فى مختلف محافظات مصر. وشهدت مصر إيطاليا القابضة نموًا كبيرًا لتصبح من أكبر المطورين العقاريين فى مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها حوالى 68 مليار جنيه، إلى جانب محفظة أراضى تبلغ حوالى 11 مليون متر مربع وتشمل 11 مشروع سكنى، و9 مشروعات تجارية و5 فنادق فاخرة بالإضافة إلى 6000 وحدة تم تسليمهم

تضم مشروعاتها الرائدة: مشروع إل بوسكو(Il BOSCO) ، وفينشى (Vinci) وفينشى ستريت (Vinci Street) فى العاصمة الإدارية الجديدة وكايرو بيزنس بارك (Cairo Business Park) وجاردن 8 (Garden 8) ولا نوفا فيستا (La Nuova Vista) فى القاهرة الجديدة والبوسكو سيتى (Il BOSCO City) فى مستقبل سيتى وكاى ساحل (Kai Sahel) وكاى سخنة (Kai Sokhna) وهيلتون كاى سخنة (Hilton Kai Sokhna) وهيلتون جاردن أن (Hilton Garden Inn).