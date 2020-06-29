شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات رغم تفاقم أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغمن من تصاعد أزمة فيروس "كورونا" ومخاوف التعرض لموجة ثانية.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الشهري مع توقعات بتسجيل أكبر وتيرة توظيف شهريةفي تاريخ البلاد بإضافة ثلاثة ملايين وظيفة خللال يونيو/حزيران.

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كما سيصدر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي تم من خلاله خفض التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي وتثبيت الفائدة والإشارة إلى عدم رفعها حتى عام 2022.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" عالميا قد تجاوز عشرة ملايين حالة في حين توفي أكثر من نصف مليون شخص بسبب المرض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 350 نقطة) إلى 25360 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 9780 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3030 نقطة.