الاقتصاد

أسعار النيكل ترتفع بدعم من قوة الطلب على المعادن الصناعية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بالطلب القوي على المعادن الصناعية في ظل استمرار إجراءات إعادة فتح الاقتصادات في عدد من الدول.


يأتي ذلك على الرغم من المخاوف المحيطة بإمكانية التعرض لموجة ثانية من فيروس "" مما يعيد بدوره إجراءات الإغلاق.


لكن مختلف الدول كالولايات المتحدة وإيطاليا والصين وفرنسا تمضي قدما في إجراءات إعادة فتح الاقتصادات، وإن كان بشكل جزئي خوفاً من ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي.

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وفي سياق آخر، ربما تشهد الفلبين - إحدى المنتجين الرئيسيين للنيكل عالمياً - انخفاضاً في إنتاجها من المعدن هذا العام بسبب ركود اقتصادي عالمي محتمل على أثر تداعيات فيروس "كورونا".


أيضاً تلقت المعادن الصناعية كالنيكل دعما من انخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 12.709 ألف دولار للطن.

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