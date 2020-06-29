شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 43.54، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 50.26. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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