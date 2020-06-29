شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليستعد السهم الآن بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 51.80، بمساندة من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 51.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 54.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد