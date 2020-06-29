شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يعمق من خسائره – تحليل – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فيس بوك (FB) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد تسبب تراجع السهم الأخير بتخطيه لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، وذلك بعدما كسر في وقت سابق خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 223.17، ليستهدف أولى مستويات الدعم المهمة عند 200.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط