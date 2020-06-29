شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يعمق من خسائره – تحليل – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فيس بوك (FB) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد تسبب تراجع السهم الأخير بتخطيه لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، وذلك بعدما كسر في وقت سابق خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 223.17، ليستهدف أولى مستويات الدعم المهمة عند 200.70.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك يعمق من خسائره – تحليل – 29-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.