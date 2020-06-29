شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحيط نفسه بالتوقعات السلبية – تحليل – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد كسر السهم لدعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما أدى لتخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ضاعف من الضغوط السلبية عليه، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القدمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 1385.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 1298.48.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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