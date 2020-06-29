شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يواصل تراجعه – تحليل – 29-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنتل (INTC) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ويبدو أنه يسير في طريقه لتسجيل خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 58.90، ليستهدف مستوى الدعم القريب 55.97 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط