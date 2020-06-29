أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن نظام مراقبة الطرق يوفر السيطرة على الطرق الجديدة التى تم تنفيذها، مشيرا إلى أن هناك 20 طريقا سوف يتم توفير نظام المراقبة عليها مما يتيح استخدام الوسائل الحديثة.
وأضاف السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة: "نقدر من خلال هذا النظام.. نقدر نقول للسائق أنت بتجرى.. فيه موقف معين على الطريق.. ونتعامل من خلال التكنولوجيا الجديدة.. ونسهل على الناس.. وكمان نخلف عليهم.. واللى بيعمل مخالفة هنقوله انت عملت مخالفة.. وكل لما يعمل مخالفة.. طول ما النظام الجديد شغال.. طول ما يخالف مش هنحاسبه أخر السنة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى عن نظام مراقبة الطرق الجديد: أى مخالفة مرورية هنحاسبك عليها فورا.. ومش هنأجل لآخر السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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